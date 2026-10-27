Sengun anota 29 puntos y Rockets siguen invictos al vencer 120-110 a Hawks

Alperen Sengun anotó 29 puntos, repartió nueve asistencias y capturó nueve rebotes, y los Rockets de Houston se mantuvieron invictos con una victoria por 120-110 sobre los Hawks de Atlanta la noche del lunes.

Los Rockets tienen marca de 4-0 esta temporada y el lunes lograron su segunda victoria consecutiva sobre los Hawks, después de imponerse 121-114 en Atlanta la noche del sábado.

Atlanta encadenó una racha de 7-0, coronada por un triple de Nickeil Alexander-Walker, que recortó la ventaja a 95-93 al inicio del cuarto periodo.

Houston se encendió después de eso y, con un parcial de 14-0 —incluidos triples de Reed Sheppard y Tari Eason—, amplió la diferencia a 109-93 con menos de siete minutos por jugar.

Jalen Johnson consiguió los primeros puntos de los Hawks en 3 minutos y medio con una clavada, pero los Rockets respondieron con una racha de 8-0 para estirar su ventaja a 117-95 con menos de cinco minutos restantes.

Johnson lideró a los Hawks con 21 unidades y CJ McCollum aportó 20.

Kevin Durant sumó 22 tantos para los Rockets y Jabari Smith Jr. anotó 16, dio cinco asistencias y encabezó al equipo con 12 rebotes.

Los Rockets no contaron ni con Marcus Smart (distensión en el antebrazo) ni con Steven Adams (distensión muscular en la pierna) por segundo partido consecutivo. El entrenador Ime Udoka señaló que Smart podría regresar en el próximo encuentro, pero que Adams estaría fuera al menos otra semana.

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