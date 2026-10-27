Bucks vencen 110-102 a los Pacers para su primera victoria con 23 puntos de Herro

Tyler Herro anotó 23 puntos, capturó 10 rebotes y repartió siete asistencias, mientras los Bucks de Milwaukee derrotaron 110-102 a los Pacers de Indiana la noche del lunes para conseguir su primera victoria de la temporada.

Los Bucks evitaron su primer inicio 0-4 desde 1976-77, cuando perdieron sus primeros cinco partidos y terminaron con marca de 30-52.

Ryan Rollins anotó 19 puntos, Kyle Kuzma sumó 17 y Kel'el Ware aportó 16 para los Bucks. Ware también tuvo 14 rebotes para su segundo doble-doble consecutivo.

Por Indiana, Tyrese Haliburton terminó con 22 unidades, nueve asistencias y seis rebotes. Pascal Siakam acumuló 20 puntos, 13 rebotes y repartió seis asistencias.

Los Pacers jugaban una noche después de una victoria 136-109 en Brooklyn en la que el pívot Ivica Zubac se torció el tobillo izquierdo, lo que lo dejó fuera del partido del lunes.

Indiana tampoco contó con T.J. McConnell (distensión en el tendón de la corva), Andrew Nembhard (espalda) y Ben Sheppard (desgarro de menisco).

Una pérdida de balón de Indiana derivó en una clavada de Nate Ament que rompió el empate 86-86 y puso a Milwaukee al frente de manera definitiva con 10:08 por jugar. La clavada de Ament inició una racha de 8-0, ya que Indiana falló sus primeros seis tiros del cuarto periodo.

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