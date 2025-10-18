Grimaldo anota dos veces y Leverkusen vence a Mainz en espectacular juego de 7 goles

Álex Grimaldo anotó dos veces y fue amonestado por quejarse después de que el Bayer Leverkusen casi desperdicia una ventaja de dos goles para vencer el sábado 4-3 al Mainz en la Bundesliga.

Grimaldo convirtió un penal y Christian Kofane consiguió otro gol antes de que Lee Jae-sung descontara para el Mainz. Grimaldo volvió a marcar antes del descanso, pero fue amonestado a los 69 minutos cuando claramente no estuvo de acuerdo con la decisión del árbitro Florian Exner de otorgar un penal al Mainz cuando Phillipp Mwene cayó con un contacto mínimo de Arthur.

La decisión sobrevivió a una revisión del VAR a pesar de la poca evidencia de una falta, y Nadiem Amiri anotó contra su antiguo equipo desde el punto de penal.

Martin Terrier pensó que había asegurado la victoria del Leverkusen al final, luego Amiri envió a Armindo Sieb para marcar en el minuto 90 y asegurar un final nervioso para los visitantes.

Fue la tercera victoria consecutiva del Leverkusen bajo el nuevo entrenador Kasper Hjulmand, quien regresó a su antiguo equipo. Hjulmand tuvo un período infeliz al mando del Mainz en 2014-15.

Leipzig aguantó para vencer al recién ascendido Hamburger SV 2-1 después de que los aficionados locales honraran al delantero danés del Hamburgo, Yussuf Poulsen, con un gran tifo en homenaje a sus 12 años en el club en su primer partido de regreso. Leipzig todavía estaba en la tercera división cuando Poulsen se unió desde Lyngby en 2013.

Heidenheim empató 2-2 con Werder Bremen, Augsburgo empató 1-1 en Colonia, y Christian Eriksen hizo su primera aparición como titular para el Wolfsburgo en una derrota 3-0 en casa ante el Stuttgart. Fue la cuarta derrota consecutiva del Wolfsburgo en la Bundesliga y el sexto partido de liga seguido sin ganar.

El líder de la liga, Bayern Múnich, recibe más tarde al Borussia Dortmund en 'der Klassiker' más tarde. Eran los únicos equipos invictos restantes antes de su enfrentamiento.

