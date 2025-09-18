Ramírez conecta jonrón y remolca tres en victoria de Marlins 8-4 sobre Rockies

El dominicano Agustín Ramírez conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los ascendentes Marlins de Miami vencieron 8-4 a los Rockies de Colorado el miércoles por la noche.

El venezolano Javier Sanoja tuvo tres imparables y Lake Bachar (7-2) lanzó dos entradas en blanco en relevo de Ryan Weathers para Miami, que ha ganado seis de sus últimos siete juegos y le propinó a Colorado su 21ra derrota en los últimos 25 partidos.

Mickey Moniak conectó llegó a 23 cuadrangulares para los Rockies (41-111), quienes necesitan una victoria en sus últimos 10 juegos para evitar igualar a los Medias Blancas de Chicago de 2024 con la mayor cantidad de derrotas en una temporada en la era moderna.

Colorado necesita dos victorias para superar a los Mets de Nueva York de 1962, que tuvieron la menor cantidad de triunfos por un equipo de la Liga Nacional.

Los Rockies tomaron una ventaja de 2-0 en la segunda entrada con un elevado de sacrificio y un sencillo productor. Miami anotó una carrera en la tercera y dos más en la cuarta para adelantarse 3-2, pero un sencillo productor de Jordan Beck en la parte baja de la entrada lo empató.

Ramírez tuvo un elevado de sacrificio en el sexto rollo ante Jaden Hill (1-1) y el dominicano Heriberto Hernández agregó otro fly de sacrificio en la séptima. Ramírez pegó un cuadrangular de dos carreras al jardín izquierdo en la octava —su 21ero de la temporada— y Joey Wiemer dio un sencillo remolcador como emergente en la novena.

El inicio del juego se retrasó 40 minutos debido al mal tiempo.

Por los Marlins, el venezolano Javier Sanoja bateó de 5-3 con una carrera anotada y una producida; los dominicanos Agustín Ramírez de 3-1 con una anotada y tres remolcadas, Otto López de 5-0, Heriberto Hernández de 1-0 con dos anotadas y una impulsada.

Por los Rockies, los venezolano Orlando Arcia de 2-0, Ezequiel Tovar de 5-1 con una anotada; el cubano Yanquiel Fernández de 1-0. ___

