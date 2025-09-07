Gray lleva juego sin hits hasta la sexta mientras los Cardenales vencen 4-3 a Gigantes el domingo

Sonny Gray llevó una propuesta de juego sin hits hasta la sexta entrada y los Cardenales de San Luis vencieron 4-3 a San Francisco el domingo, dejando a los Gigantes a cuatro juegos de distancia del último comodín de la Liga Nacional.

Gray (13-8) permitió tres carreras, dos hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas y un tercio con seis ponches. Caminó a sus dos primeros bateadores en la sexta, ponchó al boricua Heliot Ramos y permitió un sencillo productor del dominicano Rafael Devers al centro.

Riley O’Brien permitió un sencillo en la novena entrada y retiró a Patrick Bailey con un rodado de doble play para terminar el juego, logrando su tercer salvamento y completando un juego de cinco imparables.

Buscando su primera aparición en postemporada desde 2021, San Francisco (72-71) está cuatro juegos detrás de los Mets de Nueva York por el tercer y último comodín de la Liga Nacional. Los Gigantes han perdido dos juegos consecutivos después de ganar 11 de 12.

Kai-Wei Teng (2-4) igualó su récord personal de ocho ponches, permitiendo tres carreras, tres hits y cinco bases por bolas en más de cuatro entradas.

Lars Nootbaar sacó a Teng del juego con un sencillo impulsor después de que Jordan Walker, Nathan Church y José Fermín recibieran bases por bolas al comenzar la quinta. Iván Herrera conectó un sencillo impulsor, Nolan Gorman recibió una base por bolas con las bases llenas de José Butto, y Masyn Winn conectó un rodado de doble play que impulsó una carrera para una ventaja de 4-0.

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada y una producida y Willy Adames de 2-0; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-0.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera bateó de 4-2 con una impulsada; el dominicano José Fermín de 2-0 con una anotada; y el venezolano Pedro Pagés de 4-0.

