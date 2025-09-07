Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Doble de Walker en la 9na da triunfo 3-2 a los Cardenales sobre Gigantes

Associated Press
Sábado, 06 de septiembre de 2025 22:50 EDT
GIGANTES CARDENALES
GIGANTES CARDENALES (AP)

El doble de dos carreras de Jordan Walker destacó en una novena entrada de tres carreras y llevó a los Cardenales de San Luis a una victoria el sábado por la noche de 3-2 sobre los Gigantes de San Francisco.

La victoria de los Cardenales arruinó un sólido inicio de Justin Verlander de San Francisco, quien lanzó seis entradas sin permitir carreras y superó al miembro del Salón de la Fama y leyenda de los Gigantes, Gaylord Perry, en la lista de ponches de todos los tiempos, avanzando al octavo lugar.

Ryan Walker (5-5) entró a lanzar la novena para los Gigantes. Permitió sencillos a Nolan Gorman y Masyn Wynn antes de golpear al receptor Jimmy Crooks, llenando las bases. Thomas Saggese conectó un sencillo, anotando Gorman, y Jordan Walker conectó su doble de dos carreras al izquierdo.

Fue la sexta salvada desperdiciada de Ryan Walker.

Riley O'Brien (4-0) lanzó una entrada y se llevó la victoria.

Relacionados

El abridor de los Cardenales, Andre Pallante, permitió dos carreras en cinco hits en seis entradas.

Por los Cardenales, el dominicano José Fermín de 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in