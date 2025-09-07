Samuel anota en su debut en Washington, y los Commanders superan 21-6 a Giants

Jayden Daniels lanzó para 233 yardas y un touchdown, Deebo Samuel anotó en su debut con Washington, y los Commanders mantuvieron a los Giants de Nueva York fuera de la zona de anotación para ganar el domingo 21-6.

La última vez que Washington disputó un juego oficial permitió 55 puntos a los Eagles en el juego de campeonato de la NFC, pero tuvo un desempeño mucho mejor contra los Giants. Nueva York solo logró 231 yardas de ofensiva y fue particularmente ineficaz corriendo el balón.

Daron Payne logró una captura y desvió un pase en tercera oportunidad, y los Commanders nunca permitieron que Russell Wilson se sintiera cómodo en su primera titularidad con Nueva York. Los Giants, que terminaron 3-14 la temporada pasada, mostraron lo suficiente en defensa para sugerir que es posible una mejora. Washington no anotó un punto en la segunda mitad hasta que la carrera de touchdown de 19 yardas de Samuel puso el marcador 21-seis con 7:09 minutos por jugar.

Washington enfrentó una segunda y 17 en esa serie, pero Daniels se zafó de un tackle para una carrera de 12 yardas, luego lanzó a Samuel para 19 yardas, poniendo a los Commanders en posición de gol de campo. Momentos después, Samuel, adquirido en un intercambio con San Francisco en la temporada baja, recibió un pase y se dirigió hacia la izquierda, esquivó a un tackleador y llegó a la zona de anotación.

