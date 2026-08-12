Grand slam de Luis Rengifo ante su equipo anterior da a Padres triunfo de 11-2 ante Cerveceros

Luis Rengifo conectó un grand slam contra los Cerveceros siete semanas después de que lo dejaron ir, Fernando Tatis Jr. pegó un jonrón histórico y los Padres de San Diego aplastaron el martes 11-2 a Milwaukee para ganar una serie ante el mejor equipo de las mayores.

El dominicano-estadounidense Luis Campusano añadió un jonrón de dos carreras por los Padres, que buscarán barrer la serie de tres juegos este miércoles con el refuerzo adquirido antes de la fecha límite de cambios, Robbie Ray.

Los Padres perdieron dos de tres en Milwaukee a mediados de mayo.

San Diego alcanzó a Filadelfia y Arizona en el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional tras ganar su cuarto juego consecutivo y el 14.º de los últimos 18.

Los Cerveceros se deshicieron de Rengifo el 23 de junio. El venezolano firmó un contrato de ligas menores con los Padres seis días después y debutó con los Padres el 10 de julio.

Rengifo llegó al plato con las bases llenas y dos outs en la segunda entrada después de que el dominicano Tatis impugnó un strike cantado, decisión que fue revertida y se convirtió en base por bolas.

Luego, Rengifo conectó una recta de Kyle Harrison (9-3), con cuenta de 1-0. La pelota aterrizó en las gradas del jardín izquierdo para poner el encuentro 5-0. Fue su tercer jonrón del año.

Tatis abrió la cuarta entrada con un batazo hacia el jardín derecho —la banda contraria— para el 164.º jonrón de su carrera, con lo que rompió el empate con Nate Colbert y quedó en solitario en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia.

Sólo está por detrás de su compañero y compatriota dominicano Manny Machado, que tiene 217. Tatis suma 12 esta temporada.

Walker Buehler (7-5) se combinó con dos relevistas para permitir seis hits y consiguió su segunda victoria en sus últimas ocho aperturas. Limitó a los Cerveceros a una carrera y tres hits en seis entradas.

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