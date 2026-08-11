Jonrón de 2 carreras de Merrill y 30mo salvamento de Miller dan a Padres triunfo 3-2 ante Cerveceros

Jackson Merrill conectó un jonrón de dos carreras al jardín central en la séptima entrada y Mason Miller consiguió su 30mo salvamento, el mayor total de la Liga Nacional, para darle a los Padres de San Diego Padres una victoria por 3-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee la noche del lunes.

Con los Padres abajo 2-1 en la séptima, Ty France pegó un sencillo con un out y Merrill lo siguió con su 19no cuadrangular, ante un cambio de 83 mph del abridor Logan Henderson (6-2). Merrill suma nueve jonrones desde el receso del Juego de Estrellas.

San Diego ganó 13 de sus últimos 17 juegos. Los Padres se mantuvieron a un juego del último puesto de playoffs de la Liga Nacional.

Henderson había ganado sus últimas seis decisiones en siete aperturas antes de cargar con la derrota ante San Diego. En 6 1/3 entradas, permitió tres carreras y cinco hits, y ponchó a siete.

El relevista de San Diego Yuki Matsui (3-1) se llevó la victoria al lanzar una séptima entrada sin carreras. Miller trabajó una novena sin anotaciones.

El juego terminó cuando el corredor emergente de los Cerveceros, Brandon Lockridge, fue puesto out al intentar robarse la segunda base por el receptor de los Padres, el venezolano Freddy Fermin.

Christian Yelich, de Milwaukee, disparó un jonrón al jardín izquierdo en la segunda entrada ante el abridor de San Diego Casey Mize para darle a Milwaukee una ventaja de 2-0.

Mize lanzó bien en el juego sin decisión, salvo por permitir ese jonrón. Se mantuvo seis entradas, en las que toleró dos carreras y cinco hits, y ponchó a seis.

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