Graham Potter regresa a Suecia como técnico nacional en busca del Mundial tras etapa en la Premier

Graham Potter regresó el lunes al fútbol sueco como técnico de su atribulada selección nacional con una misión a corto plazo: clasificar al Mundial.

Después de seis turbulentos años en la Liga Premier, el inglés de 50 años asume su primer trabajo en el fútbol internacional en el país donde su carrera como entrenador comenzó en serio, en 2011 con Ostersund, el modesto club al que condujo desde la cuarta división hasta la máxima categoría de Suecia.

Catorce años después, tomará las riendas de un equipo nacional cargado de estrellas de la Premier como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, pero que no ha cumplido con las expectativas tras perder tres partidos consecutivos en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026.

Después de despedir al entrenador danés Jon Dahl Tomasson, la Asociación Sueca de Fútbol ha contratado a otro entrenador nacido en el extranjero.

Potter dirigirá en los últimos dos partidos de las eliminatorias europeas contra Suiza y Eslovenia el próximo mes. También dirigiría a Suecia en los playoffs del Mundial en marzo, a los que Suecia probablemente acudirá gracias a haber ganado su grupo más reciente de la Liga de Naciones.

Si Suecia se clasifica para el Mundial, Potter liderará al equipo en el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Potter entendió la obligación inicial que tiene.

“Para mí, es muy simple: no se habla de construir o cambiar o filosofía o algo por el estilo. Hay que ganar partidos para llegar al Mundial”, dijo en una conferencia de prensa convocada apresuradamente.

El nombramiento marca un regreso a Suecia para Potter, quien entrenó a Ostersund de 2011 a 2018, llevando al equipo desde las filas amateurs hasta la máxima división sueca en 2015 y al título de la Copa de Suecia en 2017.

Potter fue considerado un entrenador con visión de futuro, con una filosofía de juego orientada al equipo y abierto a ideas innovadoras sobre la unidad del grupo. Durante su tiempo en Ostersund, por ejemplo, el club desarrolló una "Academia de Cultura" donde los jugadores aprendieron habilidades como comedia en vivo, arte, baile y rap, y las presentaron frente a los habitantes de la ciudad para desafiar los procesos mentales y la toma de decisiones bajo presión.

Con una gran reputación a cuestas, Potter, quien tuvo una modesta carrera como jugador en las ligas inferiores de Inglaterra, regresó a Gran Bretaña para entrenar, primero en Swansea y luego en la Premier con Brighton.

Fue el primer entrenador contratado por los nuevos propietarios estadounidenses de Chelsea y no duró siete meses en un mandato que se desarrolló en circunstancias caóticas antes de ser despedido en abril de 2023. Su etapa más reciente como técnico también fue decepcionante, en West Ham de enero a septiembre de este año.

"Con Graham Potter, estamos obteniendo un líder fuerte y experimentado que ha sido probado en el nivel más alto absoluto", dijo el presidente de la FA sueca, Simon Åström.

Potter dijo que estaba "muy honrado por la asignación, pero también increíblemente inspirado".

“La oportunidad de ayudar a un país que está tan cerca de mi corazón, que ha jugado un papel increíblemente importante en mi carrera y vida... tener esta oportunidad de ayudar y llegar al Mundial es increíblemente emocionante”, manifestó Potter.

Estrellas que no rinden

Suecia cuenta con jugadores de alto perfil, incluidos Isak y Gyökeres, los delanteros titulares de Liverpool y Arsenal, respectivamente. También están el mediocampista Lucas Bergvall (Tottenham) y los extremos Anthony Elanga (Newcastle) y Roony Bardghji (Barcelona).

Sin embargo, el equipo está en último lugar en su grupo de las eliminatorias mundialistas con un punto en cuatro partidos, incluyendo una humillante derrota ante Kosovo.

