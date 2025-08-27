Stay up to date with notifications from The Independent

Goodman conecta jonrón, Moniak impulsa 3 y Rockies rompen racha de 4 derrotas al vencer a Astros

Kristie Rieken
Martes, 26 de agosto de 2025 23:50 EDT
Hunter Goodman conectó un jonrón de dos carreras y Mickey Moniak impulsó tres por los Rockies de Colorado, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas al doblegar el martes 6-1 a los Astros de Houston.

Tanner Gordon (5-5) permitió seis hits y una carrera en seis entradas para obtener su tercera victoria consecutiva.

Los Rockies tomaron la delantera en el tercer inning gracias a un costoso error. Los Astros estaban arriba por una cuando Kyle Karros conectó un sencillo con un out.

Ryan Ritter se embasó y Karros avanzó a tercera por un yerro del dominicano Jeremy Peña que impidió a Houston completar una doble matanza.

Los Rockies aprovecharon el error cuando Ritter anotó con un rodado de Tyler Freeman para empatar el encuentro 1-1. Moniak siguió con un sencillo impulsor para poner a los Rockies al frente.

Goodman conectó luego su 26º jonrón, entre el jardín izquierdo y el central para aumentar la ventaja a 4-1.

Colorado tenía corredores en segunda y tercera con un out en el quinto acto, cuando el doble de Moniak contra la pared entre el prado izquierdo y el central extendió la diferencia a 6-1.

El abridor de Houston, Hunter Brown (10-6), permitió seis hits y seis carreras, dos de ellas limpias, en seis entradas y dos tercios.

El toletero cubano Yordan Álvarez se fue de 2-0 con dos bases por bolas en su regreso después de estar fuera desde el 3 de mayo por una fractura en la mano derecha. Su regreso no dio un impulso inmediato a la ofensiva --los Astros se fueron de 7-0 con corredores en posición de anotar.

El dominicano Jesús Sánchez le dio a Houston una ventaja de 1-0 con su jonrón a las gradas detrás del bullpen sin outs en el segundo acto.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-0. El dominicano Warming Bernabel de 4-0.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 4-2, Sánchez de 3-1 con una anotada y una producida. Los boricuas Carlos Correa de 3-1, Víctor Caratini de 4-0. El venezolano José Altuve de 5-0. El cubano Álvarez de 2-0. El mexicano Ramón Urías de 1-0.El hondureño Mauricio Dubón de 3-1.

