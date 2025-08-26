Yordan Álvarez regresa con los Astros después de tres meses y medio fuera por lesión

El toletero de Houston, Yordan Álvarez, fue reincorporado el martes de la lista de lesionados de 60 días después de estar fuera desde el tres de mayo mientras se recuperaba de una fractura en la mano derecha.

El cubano regresa tras jugar cuatro partidos de rehabilitación con el equipo Doble-A Corpus Christi, donde logró siete hits en 15 turnos al bate con cuatro dobles, cuatro carreras impulsadas y una base robada.

Ha estado fuera más de tres meses y medio debido a la pequeña fractura en su mano derecha que inicialmente fue diagnosticada como una distensión muscular.

Su regreso debería ser un gran impulso para los Astros a medida que se acerca la postemporada, después de liderar al equipo la temporada pasada en promedio de bateo (.308), jonrones (35) y carreras impulsadas (86). Houston inicia el día liderando la División Oeste de la Liga Americana con una ventaja de juego y medio sobre Seattle.

El pelotero de 28 años bateó para .210 con tres jonrones y 18 carreras impulsadas en 29 juegos esta temporada antes de su lesión.

