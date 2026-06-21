Gonzalez y Reynolds comandan a los Piratas en un triunfo de 8-6 sobre Rockies para evitar barrida

Nick Gonzalez y Bryan Reynolds conectaron jonrones para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer 8-6 a los Rockies de Colorado el domingo.

Gonzalez y Reynolds terminaron con dos imparables cada uno para ayudar a Pittsburgh a rescatar el último juego de la serie de tres partidos, en lo que podría haber sido una barrida. Los Piratas perdieron los dos primeros encuentros pese a tener las carreras del empate y de la victoria en segunda y tercera, con un out en la novena entrada, en ambos juegos.

El abridor de Pittsburgh, Jared Jones, salió del partido después de recibir un pelotazo en el codo derecho con una línea de regreso al montículo para cerrar la tercera entrada. La pelota se desvió hacia Gonzalez en tercera, quien retiró a TJ Rumfield con un tiro. Los Piratas informaron que las pruebas iniciales en el codo dieron negativo.

El dominicano Yohan Ramírez (5-2) tomó el relevo en la cuarta y lanzó dos entradas sin permitir carreras.

El único hit de los Rockies hasta la sexta entrada fue un sencillo dentro del cuadro de Tyler Freeman para abrir la segunda. Más tarde anotó gracias a una elección del fildeador con las bases llenas.

Gonzalez puso al frente a los Piratas en la cuarta cuando, tras el doble de Reynolds para abrir la entrada, conectó su tercer jonrón de la temporada. Jared Triolo pegó un doble productor en la quinta ante Michael Lorenzen (2-9), quien no ha conseguido victorias en 10 aperturas.

Pittsburgh se puso 5-1 con cuatro hits consecutivos para comenzar la sexta entrada y luego amplió la ventaja en la séptima. Spencer Horwitz y Brandon Lowe abrieron con sencillos, y Reynolds conectó un batazo de 433 pies hacia la segunda grada en el jardín derecho ante el dominicano Juan Mejia.

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