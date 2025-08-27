Gol de Kane impulsa al Bayern sobre el Wiesbaden de tercera división en la Copa de Alemania

Harry Kane cabeceó el gol de la victoria en el tiempo añadido para darle al Bayern Múnich una victoria por 3-2 sobre el equipo de tercera división Wehen Wiesbaden y evitar una potencial eliminación sorpresiva en la primera ronda de la Copa de Alemania.

Kane ya había marcado un penalti y vio otro detenido por el portero de Wiesbaden, Florian Stritzel, cuando saltó para cabecear un centro de Josip Stanisic en el cuarto minuto de los cinco añadidos.

El Bayern ha tenido algunas derrotas sorpresivas en la copa en los últimos años y estuvo peligrosamente cerca de otra tras ceder una ventaja de dos goles.

Kane puso en marcha al Bayern desde el punto de penalti en el minuto 16 después de que Ryan Johansson de Wiesbaden empujara al lateral del Bayern, Sacha Boey.

Fue el gol número 90 de Kane con el Bayern en su partido número 99 en todas las competiciones para el club alemán y siguió a un hat-trick contra el Leipzig en la Bundesliga la semana pasada.

Michael Olise hizo el 2-0 tras un balón suelto en el minuto 50, pero Wiesbaden respondió poco después cuando Fatih Kaya anotó en un raro ataque de los anfitriones. La velocidad de Kaya marcó la diferencia nuevamente cuando superó al defensor del Bayern, Jonathan Tah, en otro contraataque para igualar el marcador.

Kane tuvo la oportunidad de asegurar la victoria con otro penalti después de que fue derribado con un torpe desafío deslizante, pero Stritzel detuvo tanto el tiro desde el punto del capitán de Inglaterra como su cabezazo de seguimiento.

Cuando se avecinaba el tiempo extra, Stanisic lanzó un centro desde lejos y Kane se elevó por encima del defensor Justin Janitzek para cabecear el gol de la victoria.

La Copa de Alemania ha sido la competición menos exitosa para el Bayern en los últimos años. Desde su última victoria en 2020, el Bayern no ha pasado de los cuartos de final y ha perdido en la segunda ronda en tres de los últimos cinco años.

La victoria del Bayern sobre Wiesbaden fue el último de los 32 partidos de la primera ronda. Todos menos uno de los 18 equipos de la Bundesliga llegaron a la segunda ronda al final. Werder Bremen fue la excepción, derrotado por el Arminia Bielefeld de segunda división, subcampeón del año pasado.

