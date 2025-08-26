La Champions regresa a Kazajistán tras triunfo del Kairat Almaty ante el Celtic en la clasificación

El fútbol de la Liga de Campeones vuelve a Kazajistán por segunda vez.

El portero del Kairat Almaty, Temirlan Anarbekov, detuvo tres penales en la tanda de penales para eliminar al campeón escocés Celtic en los playoffs de clasificación del martes, después de que los equipos empataran 0-0 en el duelo de vuelta tras quedar con el mismo marcador en el encuentro de ida.

Kairat avanzó a la fase de liga de 36 equipos, diez años después de que el Astana jugara en la antigua fase de grupos como el único otro equipo kazajo en competir con la élite europea.

El jueves, Kairat tomará su lugar junto al campeón defensor Paris Saint-Germain, Real Madrid y una lista estelar de potencias europeas en la ceremonia del sorteo en Mónaco.

Almaty está a cuatro zonas horarias y miles de kilómetros al este de posibles oponentes de Inglaterra y Portugal.

El Celtic, que alcanzó las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones la temporada pasada, cae a la Europa League de segunda categoría.

Otros dos encuentros de los playoffs de clasificación de la Liga de Campeones se deciden el martes. Bodo/Glimt llegó una ventaja de 5-0 al partido de vuelta en Sturm Graz, y el poco conocido Pafos de Chipre tiene una ventaja de 2-1 en casa ante el Estrella Roja de Belgrado, el campeón europeo en 1991.

