Barcelona: Raphinha y Joan García se perderán varias semanas por lesiones

El Barcelona acusará las ausencias del delantero brasileño Raphinha y el nuevo arquero Joan García durante varias semanas debido a lesiones.

García fue el titular en el arco del Barça en todos los partidos desde que llegó procedente del Espanyol este verano, pero se lesionó el menisco de la rodilla izquierda y requerirá una artroscopia, informó el viernes el campeón defensor de La Liga.

El Barça indicó que García estará fuera de juego entre cuatro y seis semanas. Según informes de medios españoles, el portero se lesionó durante un entrenamiento el viernes.

Raphinha estará fuera alrededor de tres semanas por una lesión del bíceps femoral del muslo derecho. El atacante, clave para que los azulgranas consiguieran el doblete doméstico Liga-Copa del Rey la pasada temporada, pareció lesionarse el jueves en la victoria 3-1 en Oviedo.

El Barça visitará a la Real Sociedad en La Liga el domingo, tres días antes de recibir al campeón europeo Paris Saint-Germain en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Visitarán al Real Madrid para el primer clásico de la temporada el 26 de octubre.

El club catalán recibirá un impulso si Lamine Yamal, quien dijo en las redes sociales que está listo para jugar después de perderse cuatro partidos por una lesión en la ingle. Sin embargo, aún no ha sido autorizado para jugar por su equipo.

A mediados de semana, el Barça confirmó que el centrocampista Gavi causará entre cuatro y cinco meses de baja después de haberse sometido a una artroscopia por una dolencia de menisco en la rodilla derecha.

Wojciech Szczesny probablemente reemplazará a García en la portería, mientras que Marcus Rashford o Ferran Torres cubrirán el puesto de Raphinha.

