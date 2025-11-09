Jets logran touchdowns en devolución de kickoff y vencen 27-20 a Browns

Nueva York logró touchdowns en un retorno de kickoff y un retorno de despeje en el mismo juego por primera vez en la historia de la franquicia cuando Breece Hall recibió un pase de pantalla de Justin Fields de 42 yardas para la anotación decisiva, y los Jets derrotaron el domingo 27-20 a los Browns de Cleveland en una tarde lluviosa.

Cinco días después de intercambiar al esquinero Sauce Gardner y al tackle defensivo Quinnen Williams en movimientos sorprendentes, los Jets (2-7) regresaron de su semana de descanso para ganar su segundo juego consecutivo.

Los Jets habían tenido un juego previo con dos kickoffs devueltos para anotaciones y otro con dos despejes devueltos para touchdowns pero nunca uno de cada uno en el mismo juego.

El novato Dillon Gabriel completó 17 de 32 para 167 yardas y pases de touchdown a David Njoku y Jerry Jeudy. Quinshon Judkins corrió para 75 yardas en 22 acarreos para los Browns, quienes han perdido 13 juegos consecutivos como visitantes desde la temporada pasada.

La última vez que un equipo de la NFL tuvo retornos de kickoff y despeje para anotaciones en el mismo juego fue Baltimore contra Chicago el 15 de octubre de 2017. Los Chargers fueron el último equipo en lograr la hazaña en el primer cuarto en 2007.

