Desliza al siguiente artículo

Gillespie anota 30 puntos en la victoria de los Suns 130-125 sobre los Trail Blazers

AP Noticias
SUNS-TRAIL BLAZERS
SUNS-TRAIL BLAZERS (AP)

Collin Gillespie firmó 30 puntos, la mayor cantidad de su carrera, mientras que Mark Williams totalizó 24 unidades y 12 rebotes, y los Suns de Phoenix se recuperaron de un inicio lento para imponerse el martes 130-125 sobre los tambaleantes Trail Blazers de Portland.

Grayson Allen también anotó 24 puntos, al atinar 11 de 14 disparos, mientras que Jordan Goodwin sumó 16 tantos y diez rebotes en una noche en la que los Suns jugaron sin su máximo anotador Devin Booker (25,4 puntos por partido), debido a un esguince en el tobillo derecho.

Jalen Green también estuvo fuera de la alineación de los Suns.

Gillespie igualó un récord personal con ocho triples y también prodigó diez asistencias.

Jerami Grant anotó 23 puntos para liderar a Portland, que perdió su sexto partido consecutivo. Donovan Clingan contabilizó 14 puntos y 15 rebotes. Shaedon Sharpe añadió 19 puntos a la causa de Portland.

Los Blazers también jugaron sin su máximo anotador y segundo mejor reboteador, Deni Avdija (25,5 puntos por partido), quien padece una distensión lumbar y fue nombrado recientemente para su primer Juego de Estrellas.

Vit Krejci anotó cinco puntos en su debut con Portland después de ser adquirido en un canje con Atlanta.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

