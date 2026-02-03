Los 29 puntos de Maxey llevan a los 76ers a su cuarta victoria consecutiva al vencer a Clippers

Tyrese Maxey anotó 29 puntos, incluidos siete triples, Dominick Barlow añadió 26 unidades y 16 rebotes, y los 76ers de Filadelfia vencieron 128-113 a los Clippers de Los Ángeles el lunes por la noche para su cuarta victoria consecutiva.

El juego contó con dos grandes nombres que no fueron seleccionados como reservas del Juego de Estrellas: Joel Embiid, de los Sixers; y Kawhi Leonard, de los Clippers.

Embiid sumó 24 tantos mientras continúa recuperando su fuerza total tras una lesión en el tobillo derecho. Los Sixers mejoraron a 11-10 sin Paul George, quien está cumpliendo una suspensión de 25 partidos por violar el programa antidrogas de la NBA.

Leonard lideró a los Clippers con 29 puntos y Jordan Miller aportó 21 desde la banca.

Los Ángeles no contó con James Harden, quien se perdió su segundo partido consecutivo por razones personales. El entrenador Tyronn Lue dijo antes del juego que Harden estaba en casa en Phoenix.

Leonard tuvo dos clavadas y un triple en el cuarto, pero los Clippers no pudieron mantener una racha sostenida y terminó el juego en la banca.

Maxey, Barlow y Embiid se combinaron para anotar 22 unidades en el tercero cuando los Sixers fueron superados 34-28, pero aún lideraban 100-87.

Los Sixers estuvieron al frente todo el juego, llegando a estar arriba por 23 antes de conformarse con una ventaja de 72-53 al medio tiempo.

Los Clippers tienen un récord de 8-3 en sus últimos 11 juegos mientras intentan mantenerse dentro del rango para al menos llegar al torneo de play-in.

