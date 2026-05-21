Gilgeous-Alexander anota 30, Thunder vence a Spurs 122-113 e iguala final del Oeste

El Jugador Más Valioso volvió a lucir como tal, y las finales de la Conferencia Oeste están igualadas.

Shai Gilgeous-Alexander se recuperó de un discreto primer partido de la serie para anotar 30 puntos, Alex Caruso aportó 17 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City venció el miércoles 122-113 a los Spurs de San Antonio en el segundo duelo.

Chet Holmgren anotó 13 puntos, mientras que los suplentes Jared McCain y Cason Wallace sumaron 12 cada uno por Oklahoma City. El Thunder terminó con una ventaja de 57-25 en anotación desde la banca, además de una diferencia de 27-10 en puntos tras pérdidas de balón.

Stephon Castle anotó 25 puntos por los Spurs, que recibieron una aportación de 22 puntos de Devin Vassell, así como una noche de 21 puntos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro bloqueos de Victor Wembanyama.

El tercer partido será el viernes en San Antonio.

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