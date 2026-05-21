De'Aaron Fox, fuera del 2do partido de final del Oeste ante Thunder por dolencia de tobillo

Una vez más, el escolta estelar de San Antonio De’Aaron Fox intentó completar un entrenamiento previo al partido. Y de nuevo, su tobillo derecho le causó problemas.

Fox fue descartado para el segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste entre los Spurs y el Thunder de Oklahoma City, el miércoles por la noche.

Es el segundo partido consecutivo que se pierde por el problema en el tobillo. Los Spurs mantuvieron a Dylan Harper en la alineación titular en su lugar.

San Antonio conservó la esperanza hasta aproximadamente una hora antes del inicio del partido, de que Fox pudiera jugar. El entrenador Mitch Johnson —tal como hizo el lunes— indicó que el estado de Fox se revisará antes de cada encuentro por el resto de la postemporada.

El equipo no ha revelado qué está causando el dolor en el tobillo.

“Creo que, de aquí en adelante, será prácticamente el mismo panorama, juegue o no juegue”, explicó Johnson. “Este será, en cierto modo, el mundo en el que viviremos”.

Fox fue elegido al Juego de Estrellas esta temporada con los Spurs, con un promedio de 18,6 puntos por partido en la temporada regular, segundo en el equipo solo detrás de los 25 tantos por partido de Victor Wembanyama.

Harper —quien fue incluido en el primer equipo ideal de novatos de la NBA el miércoles— estuvo brillante en la victoria de los Spurs en el primer duelo de la serie, con 24 puntos, 11 rebotes, seis asistencias y un récord de franquicia en playoffs de siete robos.

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