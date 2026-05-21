Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Primer equipo de novatos de la NBA: Flagg, Knueppel, Edgecombe, Harper y Coward

Cooper Flagg, de Dallas; Kon Knueppel, de Charlotte; y VJ Edgecombe, de Filadelfia, fueron selecciones unánimes del primer equipo para la escuadra de los Mejores Novatos de la NBA, que se dio a conocer la noche del miércoles.

También integran el primer equipo All-Rookie Dylan Harper, de San Antonio, y Cedric Coward, de Memphis. Harper además apareció en las 100 boletas, con 93 selecciones para el primer equipo y siete votos para el segundo.

Esos cinco jugadores también fueron los únicos que recibieron votos en la votación al Novato del Año, en la que Flagg superó por poco a Knueppel para llevarse los máximos honores.

El segundo equipo All-Rookie incluyó a Jeremiah Fears y Derik Queen, de Nueva Orleans; Ace Bailey, de Utah; Maxime Reynaud, de Sacramento; y Collin Murray-Boyles, de Toronto.

La NBA anunciará el equipo Mejores Defensivos el viernes y el equipo All-NBA el domingo, y el Entrenador del Año se anunciará el martes.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in