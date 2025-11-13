Stay up to date with notifications from The Independent

Devin Booker y Grayson Allen lideran a Suns en victoria 123-114 sobre Mavericks

AP Noticias
Jueves, 13 de noviembre de 2025 00:04 EST
SUNS-MAVERICKS
SUNS-MAVERICKS (AP)

Devin Booker anotó 26 puntos y repartió nueve asistencias, Grayson Allen logró cuatro de sus 23 unidades en un tramo clave al final, y los Suns de Phoenix derrotaron el miércoles 123-114 a los Mavericks de Dallas para hilar su cuarto triunfo.

Dallas jugó por primera vez desde el despido del gerente general Nico Harrison, anunciado el martes por la mañana. Harrison estaba en el ojo del huracán desde el 2 de febrero, cuando realizó el controvertido canje que envió al superastro Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles.

Dallas redujo un déficit de 18 puntos en la segunda mitad a tres con 1:48 minutos por jugar. Allen realizó un tiro en bandeja por el carril y Daniel Gafford fue sancionado por interferencia con 1:25 minutos restantes.

Allen encestó dos tiros libres con 24,3 segundos restantes para colocar la diferencia en siete puntos.

Los Suns tienen un récord de 7-5. Han ganado seis de siete después de comenzar 1-4.

Klay Thompson anotó 19 puntos en su cuarto partido consecutivo ingresando desde el banquillo. Embocó seis triples, su mayor estadística de la campaña, por los Mavs.

Con un registro de 3-9, Dallas está teniendo su peor inicio en 12 partidos desde que comenzó 2-10 en la temporada 2017-18.

