LeBron James cae en su 41er cumpleaños; Cunningham guía a los Pistons a triunfo sobre Lakers

LeBron James anotó 17 puntos en su cumpleaños número 41, pero Cade Cunningham logró 27 unidades y 11 asistencias para conducir el martes a los Pistons de Detroit hacia una paliza de 128-106 sobre los Lakers de Los Ángeles.

James encestó tres triples y añadió cuatro asistencias y cuatro rebotes en el duelo número 1.577 de temporada regular en su inédita 23ra campaña. Sin embargo, pasó los minutos finales de su partido de cumpleaños sentado con los brazos cruzados en el banco.

Así, sólo observó la forma en que los Lakers sufrían su cuarta derrota en cinco compromisos.

El máximo anotador en la historia de la liga es el duodécimo en aparecer en un partido de la NBA con 41 años o más. Es apenas el sexto en este siglo.

Marcus Sasser logró su número máximo de la temporada con 19 puntos e Isaiah Stewart añadió 15 para los Pistons, líderes de la Conferencia Este, quienes rompieron su racha de dos derrotas para terminar 3-2 en su gira por la Costa Oeste.

Detroit ganó su tercer encuentro consecutivo con los Lakers a pesar de perder a Tobias Harris, su tercer máximo anotador, por un esguince en la cadera izquierda en el primer cuarto.

Luka Doncic totalizó 30 puntos y 11 asistencias por los Lakers, quienes han perdido cuatro de cinco por primera vez desde la postemporada pasada. Jaxson Hayes anotó 13 puntos, pero los Lakers no pudieron igualar defensivamente a los aguerridos Pistons.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes