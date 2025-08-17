Gigantes vencen a los Rays 7-1 con jonrones de Gilbert y Fitzgerald

Dominic Smith bateó un sencillo de tres carreras y Drew Gilbert y Tyler Fitzgerald añadieron jonrones solitarios en la victoria de los Gigantes de San Francisco 7-1 frente a los Rays de Tampa Bay el domingo.

El doble de Smith con las bases llenas impulsó a los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames, además del boricua Heliot Ramos en la sexta entrada y puso a los Gigantes por delante de manera definitiva. Gilbert conectó su primer cuadrangular en las mayores en su octavo juego y añadió un sencillo productor. Fitzgerald siguió al largo batazo de Gilbert en la séptima con su cuarto jonrón de la temporada.

Logan Webb (11-9) de San Francisco lanzó siete entradas sin permitir carreras, permitiendo tres imparables con siete ponches y sin bases por bolas.

El abridor de Tampa Bay, Ryan Pepiot (8-10), permitió seis hits y cuatro carreras limpias en cinco entradas y dos tercios, con ocho ponches.

La única carrera de los Rays llegó con un sencillo dentro del cuadro del cubano Yandy Díaz que impulsó al receptor Hunter Feduccia en la octava entrada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz bateó de 4-1 con una remolcada; el venezolano Everson Pereira de 3-0; y el dominicano Junior Caminero de 4-0.

Por los Gigantes, el dominicano Rafael Devers bateó de 4-2 con una carrera anotada y Willy Adames de 3-0 con una anotada; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 3-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.