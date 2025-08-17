Rays remontan y superan 2-1 a Gigantes, para arruinar sólida apertura de Verlander

El cubano Yandy Díaz y Brandon Lowe conectaron sencillos consecutivos con dos outs para producir carreras en la octava entrada, y los Rays de Tampa Bay remontaron por segundo día consecutivo para superar el sábado 2-1 a los Gigantes de San Francisco.

La ofensiva de los Rays había estado en silencio gran parte del día contra JustIn Verlander, tres veces ganador del Cy Young. Se activó cuando Verlander salió después de siete entradas sin permitir carreras.

El noveno bate Nick Fortes fue golpeado por un lanzamiento con dos outs. Luego, Chandler Simpson conectó un sencillo y Díaz empujó la primera carrera de Tampa Bay con otro sencillo ante el venezolano José Buttó (3-3).

Lowe siguió con su segundo hit del juego para impulsar una carrera y condenar a los Gigantes a su séptima derrota consecutiva.

El dominicano Edwin Uceta (9-2) retiró a cuatro bateadores. Pete Fairbanks lanzó la novena entrada para su 22º salvamento.

La victoria de Tampa Bay arruinó una sólida apertura de Verlander, veterano de 42 años, quien permitió dos hits y logró ocho ponches, acercándose a cuatro de igualar a Walter Johnson (3,515) en el noveno lugar de la lista de todos los tiempos.

Los Gigantes anotaron en la sexta entrada, cuando Willy Adames conectó un sencillo. El dominicano robó segunda y llegó a home cuando Christian Koss conectó un sencillo que pasó fuera del alcance del antesalista quisqueyano Junior Caminero, quien se lanzó en vano.

El abridor de los Rays, Adrian Houser, igualó su máximo número de la temporada con seis ponches y permitió cuatro hits en cinco entradas sin aceptar carreras. Cumplió su tercera apertura desde que fue adquirido a los Medias Blancas de Chicago.