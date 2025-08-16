Yandy Díaz impulsa en la 9na la carrera del triunfo de Rays sobre Gigantes

El cubano Yandy Díaz bateó un sencillo impulsor en la novena entrada y los Rays de Tampa Bay se recuperaron para imponerse el viernes 7-6 a los Gigantes de San Francisco.

El dominicano Junior Caminero conectó su 35º jonrón y Chandler Simpson sumó cuatro hits para ayudar a que Tampa Bay ganara por tercera vez en cuatro juegos. Díaz logró dos hits y dos carreras impulsadas.

Nick Fortes fue golpeado por un lanzamiento del relevista dominicano de los Gigantes, Randy Rodríguez (3-4), para comenzar la novena entrada. Después de que Simpson conectó un sencillo para su cuarto hit de la noche, San Francisco realizó un out del 4 al 5 al 2, antes de que Díaz pegara su sencillo al jardín derecho.

El dominicano Edwin Uceta (8-2), el cuarto de cinco relevistas utilizados por el manager de los Rays Kevin Cash, retiró a tres bateadores. Pete Fairbanks permitió un doble al inicio de la novena y luego retiró a tres seguidos para su 21º salvamento.

Willy Adames conectó un jonrón para los Gigantes. San Francisco cayó a cuatro juegos por debajo de .500 en la temporada, con un récord de 59-63.

Los Rays estaban detrás 3-1 y 6-3 antes de remontar para ganar en su último turno al bate.

Caminero conectó un jonrón contra el abridor de los Gigantes, Landen Roupp, en la segunda entrada. Roupp permitió cinco carreras y cinco hits con cinco ponches en tres entradas.

Por los Rays, el cubano Díaz de 5-2 con dos impulsadas. Los dominicanos Caminero de 4-1 con dos anotadas y una empujada, Christopher Morel de 1-0 con una remolcada.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 5-1 con una empujada. Los dominicanos Rafael Devers de 5-1, Adames de 4-1 con dos anotadas y una empujada. El venezolano Wilmer Flores de 1-0.