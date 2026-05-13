Gigantes vencen a Dodgers 6-2; Bader y Haase conectan jonrones seguidos ante Yamamoto

Harrison Bader y Eric Haase conectaron vuelacercas consecutivos que significaron el empate y la ventaja en el quinto inning, y los Gigantes de San Francisco vencieron el martes 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Haase empató el juego con un jonrón solitario en la tercera entrada — su primer cuadrangular desde el 7 de mayo de 2025. Estuvo cerca de volarse la barda por tercera vez en la séptima, cuando el cubano Andy Pages atrapó su batazo largo ante la pared del jardín central.

El jonrón de Bader con dos strikes fue su primero desde el 30 de marzo y empató el juego antes de que Haase volviera a conectar de vuelta entera para poner el 3-2.

Fue la primera vez que el abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (3-3), permitió tres jonrones en un juego. Los tres llegaron desde los puestos octavo y noveno del orden al bate de los Gigantes, con dos outs.

Shohei Ohtani conectó jonrón por primera vez desde el 26 de abril por los Dodgers.

San Francisco ha ganado cuatro de cinco y encadenó tres triunfos seguidos por primera vez desde el 16 al 18 de abril.

El abridor de los Gigantes, Adrian Houser (1-4), permitió dos carreras y tres hits en 5 2/3 entradas. Ponchó a cuatro y dio tres bases por bolas al vencer a los Dodgers por primera vez en su carrera.

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