Gigantes vencen 8-2 a los Rockies para abrir una serie de 4 juegos

Casey Schmitt, Bryce Eldridge y el dominicano Willy Adames conectaron jonrones para respaldar al novato Carson Whisenhunt, y los Gigantes de San Francisco vencieron la noche del jueves por 8-2 a los Rockies de Colorado para iniciar una serie de cuatro juegos.

Whisenhunt (2-0) permitió dos carreras con tres hits en 5 2/3 entradas en su segunda apertura de esta temporada y la séptima de su carrera. Ponchó a cuatro y dio cuatro bases por bolas, al lanzar 57 de 87 pitcheos en zona de strike.

JT Brubacker retiró a los cuatro bateadores que enfrentó antes de que Erik Miller ponchara a dos en una octava entrada sin carreras. Caleb Kilian abanicó a dos en la novena para cerrar el juego.

Schmitt conectó su 18º jonrón —un batazo con dos outs ante Ryan Feltner (3-3)— para poner el 1-0 en la primera entrada. Luego pegó un doble impulsor después de un sencillo del venezolano Luis Arraez con dos outs y las bases vacías para encender una octava entrada de cuatro carreras contra el relevista TJ Shook. El dominicano Rafael Devers añadió un doble impulsor por regla de terreno antes del 15º jonrón de Adames para rematar el ataque.

Hunter Goodman abrió la cuarta con un sencillo y anotó con el séptimo jonrón del boricua Willi Castro —un batazo con dos outs— para poner arriba a los Rockies 2-1.

Feltner trabajó 4 1/3 entradas y permitió cuatro carreras con seis hits y cuatro bases por bolas. Shook cedió cuatro carreras con seis hits en dos entradas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes