Azulejos vencen 9-3 a los Gigantes y Jonatan Clase conecta su 1er jonrón de la temporada

El dominicano Jonatan Clase conectó su primer jonrón de la temporada, Ernie Clement sumó tres hits y los Azulejos de Toronto vencieron la noche del martes por 9-3 a los Gigantes de San Francisco.

Sean Keys impulsó dos carreras durante una tercera entrada de cinco anotaciones para ayudar a los Azulejos a cortar una racha de tres derrotas. Clase, Keys y el mexicano Brandon Valenzuela aportaron dos hits cada uno.

El boricua Heliot Ramos y el venezolano Luis Arraez conectaron dos hits por cabeza por los Gigantes.

Clase también pegó un sencillo y anotó durante la tercera entrada de cinco carreras de los Azulejos. Clement, Valenzuela, Keys y el venezolano Andrés Giménez remolcaron carreras en el episodio. Los Azulejos le dieron la vuelta al orden al bate y seis de los primeros siete bateadores de Toronto en la entrada se embasaron con un hit.

Patrick Corbin (3-4), el segundo de cinco lanzadores de Toronto, retiró a siete bateadores para llevarse la victoria.

McDonald (3-7) permitió ocho carreras y 11 hits en 2 1/3 entradas.

Spencer Miles trabajó cuatro entradas como abridor de emergencia de Toronto, permitiendo dos carreras y siete hits en su tercera apertura de la temporada.

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