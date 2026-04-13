Ghana recurre al veterano Carlos Queiroz como técnico a semanas del Mundial

Carlos Queiroz dirigirá en otra Copa Mundial.

Ghana nombró el lunes al portugués como nuevo seleccionador nacional, a menos de dos meses del torneo.

“La labor del entrenador Queiroz comienza de inmediato”, señaló la Asociación de Fútbol de Ghana en un comunicado.

Ghana debutará en el Mundial en el Grupo L contra Panamá el 17 de junio en Toronto, y luego se medirá ante Inglaterra a las afueras de Boston y cerrará frente a Croacia en Filadelfia.

Las Estrellas Negras también tendrán partidos de preparación contra México el 22 de mayo y ante Gales el 2 de junio.

“Este no es solo otro trabajo: es una misión. Y estoy listo para dar, una vez más, toda mi experiencia y conocimiento, al servicio del juego y de la felicidad de la gente”, dijo Queiroz en un comunicado en el sitio web de la federación ghanesa.

Queiroz fue elegido entre más de 600 solicitudes locales y extranjeras debido a su amplia experiencia en los mundiales.

Clasificó a Sudáfrica para el Mundial de 2002, condujo a su Portugal natal a la fase de eliminación directa en 2010 y dirigió a Irán en los torneos de 2014, 2018 y 2022.

Queiroz estuvo más recientemente al frente de Omán, que no logró clasificarse al Mundial. Renunció hace tres semanas.

Sustituye a Otto Addo, quien fue despedido el 31 de marzo tras cuatro derrotas consecutivas en partidos de preparación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes