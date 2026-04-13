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Barnes logra 3er triple-doble de la temporada y Raptors aplastan 136-101 a Nets para ir a playoffs

NETS RAPTORS
NETS RAPTORS (AP)

RJ Barrett anotó 26 puntos, Scottie Barnes tuvo 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para su noveno triple-doble en su carrera, y los Raptors de Toronto aseguraron su primer boleto a los playoffs en cuatro temporadas al vencer 136-101 a los Nets de Brooklyn el domingo en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

La derrota de Atlanta ante Miami y la derrota de Orlando en Boston le dieron a Toronto el quinto puesto en el Este y un duelo de primera ronda con Cleveland, cuarto preclasificado.

Los Raptors y los Hawks terminaron ambos con marca de 46-36, pero Toronto barrió la serie de la temporada 4-0.

Toronto terminó 3-0 contra los Cavaliers esta temporada, pero los equipos no se han enfrentado desde el 24 de noviembre.

Barnes encestó 8 de 11 en su tercer triple-doble de la temporada. Es el primer jugador en la historia de los Raptors en conseguir tres triples-dobles en múltiples temporadas.

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Brandon Ingram anotó 25 puntos, Ja’Kobe Walter y Jakob Poeltl aportaron 11 cada uno y AJ Lawson sumó 10 puntos, mientras los Raptors registraron su mejor marca desde que terminaron 48-34 y quedaron quintos en el Este en 2021-22.

Tyson Etienne lideró a los Nets con 20 puntos, E.J. Liddell anotó 17, Chaney Johnson tuvo 16 puntos y 13 rebotes, y Ben Saraf sumó 15 puntos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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