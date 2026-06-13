Ghana critica la decisión de Canadá de negar visa mundialista a Partey, acusado de violación

El gobierno de Ghana calificó de una decisión "sumamente injusta" el hecho de que Canadá le negó una visa al mediocampista Thomas Partey para el debut de su equipo en el Mundial mientras espera juicio por cargos de violación, amenazando con emprender acciones legales.

El juicio para el jugador de 32 años está programado para este mismo año en Londres. En tanto, Partey regresó a la sede de entrenamiento de Ghana en Rhode Island después de que Canadá rechazó su solicitud de visa para ingresar al país para el partido del miércoles contra Panamá en Toronto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ghana emitió el sábado un comunicado en el que criticó lo que calificó como una “decisión autoritaria y sumamente injusta por parte de Canadá de rechazar una solicitud de residencia temporal” para Partey.

Partey enfrenta acusaciones de agredir sexualmente a varias mujeres mientras era jugador del Arsenal entre 2020 y 2025. El mediocampista, quien jugó en España con el Villarreal la temporada pasada, se declaró inocente.

El gobierno de Ghana “reafirma el principio jurídico fundamental de la presunción de inocencia, piedra angular de la justicia y del debido proceso en las sociedades democráticas”.

“Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes migratorias, Ghana considera que basarse en cargos no probados en ausencia de una determinación judicial plantea cuestiones fundamentales de igualdad y proporcionalidad”, señaló el comunicado. “En consecuencia, Ghana lleva a cabo gestiones diplomáticas con las autoridades canadienses pertinentes sobre este asunto”.

El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, también mencionó la presunción de inocencia de Partey cuando incluyó al jugador en la lista de Ghana para el Mundial.

El gobierno de Ghana indicó que envió una “nota oficial de protesta” a Canadá solicitando una revisión de la decisión, y que estaba “decidido a explorar y emprender todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles conforme al derecho canadiense e internacional, incluida, según corresponda, una revisión judicial ante la Corte Federal de Canadá, para garantizar una consideración plena y justa de todas las cuestiones jurídicas y fácticas pertinentes de acuerdo con el debido proceso”.

El comunicado añadió que el Ministerio mantiene conversaciones con las autoridades canadienses y que Ghana “sigue comprometida con las gestiones constructivas” con sus homólogos en busca de “una resolución amistosa de manera oportuna”.

El abogado de Partey declaró en marzo pasado que el jugador tiene la intención de declararse inocente de dos nuevos cargos de violación después de que una mujer afirmó que el jugador la violó dos veces el mismo día en diciembre de 2020. Por separado, está a la espera de juicio por cinco cargos de violación relacionados con otras dos mujeres y un cargo de agresión sexual que involucra a otra víctima. Las nuevas acusaciones surgieron después de que se hizo público el primer conjunto de cargos.

Partey podrá jugar el 23 de junio cuando Ghana enfrente a Inglaterra en Massachusetts. Ghana concluye la fase de grupos el 27 de junio contra Croacia en Filadelfia.

“Que el hermoso juego del fútbol siga estando a la altura de su reputación de unir a las naciones, forjar lazos duraderos de amistad, jugar según las reglas y promover el juego limpio dentro y fuera del campo”, manifestó el gobierno de Ghana en su comunicado.

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