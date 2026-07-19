George Russell se retira del Gran Premio de Bélgica, un duro golpe a sus opciones al título

George Russell se retiró el domingo en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica después de un toque de Lewis Hamilton, un duro golpe para sus opciones de título en la Fórmula 1.

Russell intentaba recuperar el cuarto puesto de Hamilton por el exterior cuando el piloto de Ferrari le rozó la rueda trasera y lo hizo trompear hasta la trampa de grava. Eso provocó la salida del coche de seguridad. Russell levantó las manos, incrédulo, antes de abandonar el auto, que quedó varado.

“El auto se cruzó justo delante de mí”, afirmó Hamilton y añadió que le faltó agarre en el tren delantero para evitar la colisión porque venía siguiendo de cerca a otro coche.

A Hamilton le impusieron una penalización de cinco segundos por provocar una colisión.

Kimi Antonelli, compañero de Russell en Mercedes y líder de la clasificación, iba al frente después de haber logrado la pole el sábado en la sesión de clasificación.

Russell ha tenido dificultades para igualar el ritmo de Antonelli en las carreras recientes y ha sugerido que un problema con el auto de Mercedes podría estar frenándolo. Comenzó la carrera segundo en el campeonato, a 25 puntos de su compañero.

Russell, visiblemente consternado, declaró a Sky Sports que “no tengo palabras en este momento” tras el incidente, cuando le preguntaron por el impacto en la lucha por el título.

Indicó que la principal responsabilidad no recaía en Hamilton, sino en la falta de velocidad en recta de su auto, lo que hizo que volviera a quedar por detrás del piloto de Ferrari antes de la curva.

“El incidente no debería haber ocurrido si yo hubiera tenido velocidad en la recta”, manifestó.

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