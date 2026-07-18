Ferrari se apresura a reparar el auto de Hamilton para clasificación del GP de Bélgica tras choque

Ferrari se apresura a reparar el auto de Lewis Hamilton a tiempo para la clasificación del Gran Premio de Bélgica más tarde el sábado, después de que el siete veces campeón de Fórmula 1 chocara contra una barrera en los entrenamientos.

Hamilton se abrió demasiado, pasó por una trampa de grava y rozó la barrera con la rueda trasera derecha, lo que destrozó la suspensión y causó otros daños en la parte trasera del auto.

“He destrozado el auto, amigo, lo siento”, Hamilton le dijo al equipo por la radio.

El piloto británico se quedó viendo el final de la tercera sesión de entrenamientos desde detrás de un muro, mientras el resto del pelotón se dirigía a los boxes antes de la clasificación.

El campeón defensor Lando Norris tiene una penalización de 10 puestos en la parrilla, mientras que también hay sanciones para Isack Hadjar, de Red Bull, y para los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll.

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