Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Nuggets rápidamente toman ventaja y aplastan 135-112 al Jazz

JAZZ-NUGGETS
JAZZ-NUGGETS (AP)

Jamal Murray y los Nuggets de Denver Nuggets llegaron a tener una ventaja de 19-0 en los primeros cuatro minutos y empataron el récord de la franquicia con 24 triples, navegando hacia una victoria el lunes 135-112 sobre el Jazz de Utah.

Fue la segunda vez en 17 días que Utah llegó a tener una gran desventaja en los primeros minutos antes de anotar su primer punto. Los Knicks de Nueva York se fueron arriba 33-0 ante el Jazz en su camino hacia una victoria de 146-112 el 5 de diciembre.

La mayor racha para abrir un juego de la NBA fue de 29-0 de los Lakers de Los Ángeles ante Sacrameto el 4 de febrero de 1987.

Denver atinó el 68.2% de sus tiros en el primer cuarto e hizo 15 de 28 desde la línea de tres en la primera mitad, cinco de ellos fueron de Murray, quien firmó 27 puntos y Cameron Johnson acertó 6 de 6 desde lejos para terminar con 20.

Nikola Jokic tuvo 14 unidades, 13 rebotes y 13 asistencias, y Peyton Watson anotó 20 después de perderse dos juegos.

Relacionados

Jokic consiguió su 14to triple-doble de la temporada y el 178mo de su carrera cuando asistió a Watson para una bandeja con 7:10 minutos restantes en el tercer cuarto.

Lauri Markkanen anotó 27 puntos y Keyonte George anotó 20 para Utah, que ha perdido tres consecutivos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in