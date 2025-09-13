Astros aplastan 11-3 a Bravos; Zach Cole conecta jonrón en su primer turno en las mayores

Zach Cole conectó un jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas, el venezolano José Altuve conectó su 25to cuadrangular de la temporada y los Astros de Houston aplastaron 11-3 a los Bravos de Atlanta el viernes por la noche.

Cole bateo de 4-3 con cuatro carreras impulsadas después de ser llamado desde Triple-A Sugar Land. Christian Walker se fue de 5-3 con dos remolcadas y Jake Meyers de 3-2 con dos producidas.

Houston utilizó un juego de bullpen, comenzando con el novato Jayden Murray, quien lanzó tres entradas sin aceptar carreras y solo le pegaron un hit en su primera apertura en las mayores y su tercera aparición. AJ Blubaugh (3-1) y Nick lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno antes de que Colton Gordon cediera tres anotaciones en las últimas cuatro entradas para su primer salvamento.

Los Astros comenzaron el día empatados con los Marineros de Seattle en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

El novato de los Bravos, Hurston Waldrep (4-1), permitió ocho carreras en ocho hits y su efectividad subió de 1.33 a 2.78. Solo había aceptado seis carreras en siete apariciones previas.

El venezolano Ronald Acuña Jr. pegó su 16to vuelacercas en la sexta entrada y Eli White conectó un jonrón de dos carreras como emergente para los Bravos en la octava.

Una entrada de seis carreras en el quinto inning puso el juego fuera del alcance para Houston. Los Astros anotaron las seis con dos outs, con Walker y el hondureño Mauricio Dubón entregando sencillos de dos carreras, y Meyers y Cole conectando sencillos productores.

Por los Astros, el venezolano José Altuve bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsada; los puertorriqueños Victor Caratini de 4-1 con una anotada, Carlos Correa de 5-1 con una anotada; el hondureño Mauricio Dubón de 4-1 con dos producidas; el dominicano Jesús Sánchez de 3-0 con una anotada; el mexicano Ramón Urías de 1-0; y el cubano Yordan Álvarez de 4-0.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 4-2 con una anotada y una impulsda; y los dominicanos Marcell Ozuna de 2-1 y Vidal Bruján de 1-0.

