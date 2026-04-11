El ganador del Masters ganará 4,5 millones de una bolsa récord de 22,5 millones en majors

Si Rory McIlroy logra aguantar y ganar su segundo Masters consecutivo el domingo, se llevará 4,5 millones de dólares.

Esa cifra supera los 4,2 millones de dólares que ganó el año pasado.

El Masters anunció el sábado que la bolsa de premios para el campeonato de este año será de 22,5 millones de dólares en total, el pago más alto de los cuatro majors del golf. La bolsa de premios del Masters fue de 21 millones de dólares el año pasado.

Los otros tres major no han anunciado los fondos de premios para este año. En 2025, el del Campeonato de la PGA fue de 19 millones de dólares, el del Abierto Británico fue de 17 millones de dólares y el del Abierto de Estados Unidos fue de 21,5 millones de dólares.

El mes pasado, Cameron Young ganó 4,5 millones de dólares por conquistar el Players Championship, que contó con una bolsa total de 25 millones de dólares.

McIlroy llegó a la tercera ronda del Masters el sábado con una ventaja de seis golpes sobre Patrick Reed y Sam Burns. Busca convertirse en apenas el cuarto jugador en ganar campeonatos consecutivos en Augusta National y el primero desde Tiger Woods hace casi 25 años (2001-02).

Cada uno de los cuatro primeros en el Masters ganará al menos 1 millón de dólares.

Está previsto que el subcampeón se lleve 2,43 millones de dólares, mientras que el tercero recibirá 1,53 millones de dólares y el cuarto obtendrá 1,08 millones de dólares.

Todos los profesionales que no superaron el corte en el Masters recibirán 25.000 dólares.

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