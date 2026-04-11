McIlroy tiene gran ventaja en el Masters tras 36 hoyos. Suele acabar bien

Rory McIlroy llegó a las últimas 36 hoyos del Masters con una ventaja récord de seis golpes. Así terminaron en Augusta National los seis jugadores que tenían ventajas de cinco golpes tras 36 hoyos:

Scottie Scheffler, 2022

En su debut como el jugador número 1 del mundo, Scheffler dio la talla con rondas de 69-67 en un viento rugiente para construir una ventaja de cinco golpes sobre el campeón defensor Hideki Matsuyama, Charl Schwartzel, Shane Lowry y Sungjae Im.

Scheffler tuvo que salvar el bogey desde los árboles en el 18 el sábado para firmar 71, mientras Cameron Smith recortaba su ventaja a tres golpes. Scheffler llegó caminando al hoyo final con una ventaja de cinco golpes y necesitó cuatro putts para un doble bogey, prácticamente lo único que le salió mal.

Ganó por tres golpes sobre McIlroy, quien embocó un golpe desde el búnker en el último hoyo para su mejor resultado hasta ese momento.

Jordan Spieth, 2015

Tras un segundo puesto en su debut en el Masters el año anterior, Spieth abrió con rondas de 64-66 para romper un récord de puntuación a 36 hoyos que se había mantenido durante 39 años. Estaba con 14 bajo par (130) y lideraba por cinco golpes sobre Charley Hoffman.

Spieth estableció el récord de puntuación a 54 hoyos (200) y lideraba por cuatro golpes, y luego ganó por cuatro sobre Phil Mickelson y Justin Rose. Fue una actuación tan dominante que nadie se acercó a menos de tres golpes de Spieth en los últimos 54 hoyos.

Raymond Floyd, 1976

Floyd abrió con rondas de 65-66 para construir una ventaja de cinco golpes sobre el campeón defensor Jack Nicklaus en lo que fue la semana con la puntuación más impresionante en ese momento. Floyd estableció récords de mejor inicio para un campeón (65), el récord a 36 hoyos (131) y el récord a 54 hoyos (201), todos los cuales se mantuvieron hasta la victoria de Spieth en 2015.

Floyd firmó 70 en la tercera ronda para ampliar su ventaja a ocho golpes sobre Nicklaus, y un 70 en la ronda final igualó el récord a 72 hoyos (271) establecido por Nicklaus en 1965.

Jack Nicklaus, 1975

Ya cuatro veces campeón del Masters, Nicklaus abrió con 68-67 para construir una ventaja de cinco golpes sobre Arnold Palmer, Billy Casper y Tom Watson. El Oso Dorado fue previsor cuando comentó que esperaba una ventaja de 10 golpes tras la tercera ronda.

“He venido a Augusta durante muchos años. He visto que pasan muchas cosas extrañas”.

En efecto, Big Jack firmó 73 en la tercera ronda y fue superado por Tom Weiskopf, que hizo 66. Eso llevó a unos nueve hoyos finales tan emocionantes como los que se hayan visto en el Masters, marcados por Nicklaus embocando un putt de birdie de 40 pies en el hoyo 16 para imponerse a Weiskopf y Johnny Miller.

Herman Keiser, 1946

Keiser había servido tres años en la Marina cuando regresó para disputar el primer Masters desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En un grupo con grandes estrellas, Keiser hizo 69-68 para construir una ventaja de cinco golpes sobre Jimmy Thomson. Todos los titulares se centraban en si Ben Hogan, Byron Nelson y Sam Snead podrían alcanzar a un jugador que solo tenía un título del PGA Tour.

Keiser cerró fuerte el sábado con 71 para mantener su ventaja de cinco golpes, esta vez sobre Hogan. Hizo 74 el último día y resistió para vencer a Hogan cuando ambos necesitaron tres putts en el hoyo 18.

Harry ‘Lighthorse’ Cooper, 1936

El tercer Masters tuvo tanta lluvia que la primera ronda comenzó hasta el viernes, y cuando el domingo quedó arruinado por el mal tiempo, las dos rondas finales se jugaron el lunes. Cooper hizo 70-69 para liderar por cinco golpes sobre Bobby Cruickshank.

En la tercera ronda, el lunes por la mañana, Cooper firmó 71, mientras Horton Smith, el primer campeón del Masters, hizo 68 para recortar la ventaja a tres golpes. Smith remontó en los nueve hoyos finales con un chip de 50 pies que embocó para birdie en el 14 y un birdie en el par 5 del 15. Hizo 72 para ganar por uno sobre Cooper, que se desinfló con 76. Cooper terminó su carrera sin ganar un major.

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