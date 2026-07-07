Lionel Messi rompe a llorar tras la dramática victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial

Lionel Messi terminó en lágrimas después de ayudar a Argentina a lograr una dramática remontada ante Egipto y asegurar su lugar en los cuartos de final del Mundial de 2026.

Mientras Cristiano Ronaldo lloraba al salir del escenario del Mundial (probablemente por última vez) tras la derrota por 1-0 de Portugal ante España en los últimos minutos de anoche, 24 horas después su gran rival, Messi, derramaba lágrimas de puro alivio.

Argentina, actual campeona, parecía abocada a una eliminación sorprendente a manos de una valiente selección de Egipto, ya que iba perdiendo 2-0 a solo 11 minutos del final del partido en Atlanta.

open image in gallery Lionel Messi llora tras la extraordinaria victoria de Argentina ( Reuters )

open image in gallery El ícono argentino terminó en lágrimas cuando su equipo remontó un 2-0 en contra para llevarse la victoria por 3-2 ( Reuters )

Sin embargo, los sudamericanos demostraron el carácter propio de un campeón. A los 79 minutos, Cristian Romero devolvió la esperanza a su equipo con un cabezazo que recortó la diferencia. Apenas cuatro minutos después, Messi —que había fallado un penalti en la primera parte y se convirtió en el primer jugador de la historia de los Mundiales en errar dos penaltis, excluyendo las tandas, en una misma edición del torneo— empató el partido con una volea de media altura.

Y, cuando todo apuntaba a que el encuentro se iría a tiempo extra, Enzo Fernández apareció en el tiempo añadido para cabecear a la red un magnífico centro al segundo palo de Lautaro Martínez, permitiendo así que su equipo escapara por muy poco de un desastre mundialista.

El resultado significa que ahora les espera un enfrentamiento contra Suiza o contra su rival sudamericano, Colombia, que se enfrentan para cerrar la ronda de octavos de final.

Y Messi no pudo ocultar su emoción tras la victoria: rompió a llorar mientras Argentina celebraba sobre el césped, antes de que sus compañeros lo alzaran por los aires, en una escena muy similar a las tradicionales maniobras que se hacen para celebrar los cumpleaños.

open image in gallery La emoción espontánea de Messi pronto dio paso a... ( Reuters )

open image in gallery la alegría mientras sus compañeros de equipo lo lanzaban al aire ( Reuters )

Al contribuir a inspirar la remontada, Messi volvió a hacer historia al convertirse en el primer jugador en anotar en seis partidos consecutivos de la fase eliminatoria.

Además, ahora suma 13 goles y tres asistencias en sus últimos nueve partidos de la Copa del Mundo, mientras que su fracaso en la final de la Copa del Mundo de 2014 parece un recuerdo lejano.