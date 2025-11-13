Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Ronaldo expulsado por codazo a defensor de Irlanda en clasificatorio al Mundial

Associated Press
Jueves, 13 de noviembre de 2025 17:15 EST
IRLANDA PORTUGAL
IRLANDA PORTUGAL (AP)

La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, fue expulsado por dar un codazo al defensor de Irlanda, Dara O'Shea, en la segunda mitad de su partido de clasificación para la Copa del Mundo el jueves.

Ronaldo se arriesga a una suspensión de dos partidos, lo que lo dejaría fuera del primer partido del torneo de la Copa del Mundo, si Portugal se clasifica.

Ronaldo lanzó su codo derecho en la espalda de O'Shea alrededor de la hora de juego en el Aviva Stadium, mientras Irlanda mantenía una sorprendente ventaja de 2-0.

El árbitro mostró una tarjeta amarilla, pero minutos después la cambió a roja tras una revisión de video.

Troy Parrott anotó dos veces en la primera mitad para revivir las esperanzas de clasificación de Irlanda.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in