El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, sugirió a los aficionados al fútbol que boicoteen los partidos del Mundial de este verano en Estados Unidos por motivos de seguridad.

Blatter escribió en las redes sociales en apoyo de Mark Pieth, un abogado suizo anticorrupción que aconsejó a los aficionados que eviten viajar a Estados Unidos a raíz de los “abusos de los servicios de inmigración”.

Dos ciudadanos estadounidenses murieron en Minneapolis (Minnesota) en menos de tres semanas tras una represión por parte de agentes de inmigración que ha desatado protestas en la ciudad: Renee Good y Alex Pretti. Este último fue abatido a tiros el sábado mientras filmaba una protesta, a pesar de que las pruebas de video demuestran que no suponía ninguna amenaza para los agentes federales. Con respecto a Good, los videos también indican que no suponía una amenaza para los agentes cuando la asesinaron.

Blatter publicó en las redes sociales el lunes citando a Pieth y añadió un comentario que respaldaba su postura: “‘Para los aficionados, solo hay un consejo: ¡aléjense de Estados Unidos!’ Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”.

Estados Unidos, junto con Canadá y México, serán anfitriones de la Copa Mundial del 11 de junio al 19 de julio. Se jugarán 78 partidos en 11 ciudades estadounidenses.

Pieth declaró la semana pasada en una entrevista al medio suizo Tages-Anzeiger: “Lo que estamos viendo en el país (la marginación de los adversarios políticos, los abusos de los servicios de inmigración, etc.) difícilmente anima a los aficionados a ir allí”.

“Para los aficionados, solo un consejo: ¡aléjense de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor por televisión. Cuando lleguen, los aficionados deben saber que si no se comportan de manera adecuada con las autoridades, serán enviados a casa de inmediato. Si tienen suerte”, advirtió.

La presidencia de la FIFA de Blatter llegó a su fin cuando dimitió en 2015 en medio de una serie de escándalos. Él y el expresidente de la UEFA Michel Platini fueron absueltos el año pasado de los cargos de fraude, falsificación, mala administración y apropiación indebida relacionados con más de 2 millones de francos suizos que la FIFA pagó al francés en 2011. La investigación puso fin a la carrera de ambos en el gobierno del fútbol.

El sustituto de Blatter en la FIFA, Gianni Infantino, ha entablado una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.