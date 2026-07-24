Luis de la Fuente critica la conducta ‘intolerable’ de Argentina mientras la FIFA investiga la pelea de la final

El director técnico español, Luis de la Fuente, calificó las acciones de Argentina de “intolerables e inaceptables” mientras la FIFA investiga la pelea que estalló tras la final del Mundial.

La FIFA designó a un fiscal disciplinario para investigar el acalorado altercado que se produjo entre los jugadores tras la victoria de España por 1-0 en la prórroga, gracias al dramático gol de Ferran Torres, que les permitió destronar a los vigentes campeones.

El centrocampista argentino Leandro Paredes estranguló al español Eric García y derribó a Gavi tirándolo de su pechera, después de que el capitán de La Roja, Rodri, recibió un golpe en el estómago cuando superaba al defensa argentino Nahuel Molina.

“Esto no se puede permitir”, declaró De la Fuente a la cadena pública española TVE el jueves, añadiendo que no presenció los incidentes mientras “celebraba con otras personas”.

open image in gallery La FIFA está investigando la pelea que se desató tras la victoria de España en la final del Mundial ( Reuters )

“En cualquier caso, me resulta intolerable e inaceptable viniendo de jugadores de ese calibre, a quienes había elogiado días antes y que tienen un magnífico entrenador”.

El segundo entrenador de Argentina, Roberto Ayala, pidió disculpas el miércoles por su altercado con Dani Olmo, que describió como un empujón y no un puñetazo.

Por su parte, Gavi afirmó que no quiere que Paredes sea suspendido por su participación en el altercado, después de que se supo que el centrocampista no fue expulsado mientras aún estaba en el terreno de juego, como se informó en su momento.

De la Fuente también elogió a sus jugadores por la forma en que manejaron el incidente, alabando su autocontrol.

open image in gallery Luis de la Fuente elogió la moderación de sus jugadores durante la trifulca ( Getty )

“Quiero destacar nuestra conducta ante ese tipo de agresión y provocación”, añadió. “Nuestros jugadores siempre mantuvieron la calma y se comportaron como auténticos profesionales”.

La FIFA no facilitó ningún calendario para la investigación de la pelea y no está claro cuándo se aplicarían las posibles sanciones a los jugadores argentinos, ya que la selección no tiene partidos oficiales programados para los próximos meses.

Traducción de Olivia Gorsin