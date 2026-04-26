Fútbol italiano sacudido por otro escándalo arbitral; Rocchi enfrenta pesquisa por fraude

El fútbol italiano está en crisis dentro y fuera del campo, con otro escándalo arbitral que surge tras el reiterado fracaso de la selección masculina para clasificarse al Mundial.

Gianluca Rocchi, jefe de los árbitros en la Serie A y la Serie B, está bajo investigación penal por presunto fraude deportivo y comparecerá el jueves ante un tribunal en Milán.

También está bajo investigación el supervisor del VAR, Andrea Gervasoni.

Rocchi, quien es acusado de influir en decisiones del VAR y de alterar la designación de árbitros, se ha apartado de su cargo mientras espera nuevos acontecimientos.

“Tenemos el deber de garantizar que el sistema del fútbol asegure transparencia e igualdad de trato”, comentó Ezio Simonelli, presidente de la Serie A, en un comunicado. “Confiando en el trabajo de los órganos competentes, no puede ser un aviso de investigación lo que ponga en duda la honestidad intelectual y el trabajo de todo un sistema”.

“Si resulta que alguien cometió un error, será correcto que lo pague. Pero nunca se permite cuestionar la credibilidad del sistema y la regularidad del campeonato”.

Rocchi está siendo investigado por incidentes durante la temporada 2024-25 en los que presuntamente interfirió con los protocolos del VAR durante un partido de la Serie A entre Udinese y Parma el primero de marzo de 2025, al golpear la ventana de la cabina del VAR y recomendar que los oficiales solicitaran una revisión en el campo de un penal.

Medios italianos informan que también se está examinando la designación de árbitros hecha por Rocchi, en medio de versiones que apuntan a que cambió a un árbitro de un partido del Inter de Milán por uno más favorable a los Nerazzurri.

El Inter, que terminó a un punto del campeón de la Serie A, Napoli, no ha sido implicado.

La federación italiana de fútbol (FIGC) investigó el año pasado una denuncia contra Rocchi por el incidente en la cabina del VAR, pero desestimó el proceso disciplinario en julio. Sin embargo, el asunto ha resurgido con el inicio de la investigación penal.

El fiscal de la FIGC, Giuseppe Chiné, dijo que está en contacto con la fiscalía de Milán y que reconsiderará reabrir la investigación de la FIGC si surge nueva evidencia.

El fútbol italiano ya estaba en crisis después de que la selección nacional no logró clasificarse a un tercer Mundial consecutivo, lo que provocó las renuncias del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y del entrenador Gennaro Gattuso a principios de este mes.

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