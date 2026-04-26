El keniano Sabastian Sawe gana la Maratón de Londres con récord mundial, el 1ro en bajar de 2 horas

Sabastian Sawe, de Kenia, se ha convertido en la primera persona en romper la legendaria barrera de las 2 horas en el maratón.

En un hito de la historia del deporte, Sawe pulverizó el récord mundial masculino por 65 segundos al ganar el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo.

El segundo clasificado, Yomif Kejelcha, de Etiopía, también bajó de las 2 horas al cruzar la meta en 1:59:41 en su primer maratón, mientras que Jacob Kiplimo, de Uganda, superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial — establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023 — al terminar en 2:00:28.

También se estableció un récord en la carrera femenina, donde la etíope Tigst Assefa se escapó a falta de unos 500 metros para ganar en 2:15:41 y defender el título con el tiempo más rápido de la historia en un maratón solo para mujeres.

Sin embargo, fue 16 segundos más lento que el récord del recorrido establecido por Paula Radcliffe en 2003 cuando fue una carrera mixta.

En las carreras en silla de ruedas hubo un doblete suizo, con Marcel Hug imponiéndose para un sexto título masculino consecutivo — y el octavo en total — y Catherine Debrunner venciendo a Tatyana McFadden en un final cerrado para defender el título.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.