Fundora busca unificar cetro superwelter, pero el invicto Hadribeaj se interpone

Sebastián Fundora tiene en la mira una oportunidad de unificar el título superwelter del boxeo, pero el campeón del CMB sabe que no puede permitirse pasar por alto la defensa prevista para el sábado por la noche ante el retador obligatorio invicto Ermal Hadribeaj.

Fundora (24-1-1, 16 nocauts) llega al combate en The Chelsea, dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas, con una racha de cuatro victorias consecutivas desde que Brian Mendoza lo noqueó en 2023.

En el horizonte, asoma un posible duelo ante el ganador de un enfrentamiento entre Jaron Ennis y Josh Kelly, pospuesto para enero. Así, Fundora podría estar a una victoria de colocarse en posición de unificar los cuatro títulos principales de la división de las 154 libras.

“Por supuesto, son ustedes quienes lo preguntan, así que esto va a permanecer en mi mente, pero claro que tenemos a Ermal enfrente", comentó Fundora el jueves durante la última conferencia de prensa previa a la pelea. "No lo estoy subestimando. Por supuesto, él es el retador obligatorio número uno del CMB. No puedes pasar por alto a nadie”.

El zurdo de 28 años, apodado “The Towering Inferno”, se ha consolidado como uno de los rivales más duros de la división por su estatura de 6 pies y 5 pulgadas (1,95 metros), su alcance y su estilo agresivo de golpeo.

Fundora atribuye su evolución desde la derrota ante Mendoza a la experiencia, la madurez y una mayor disposición a escuchar a su padre y entrenador.

“No es tanto la derrota; es darte cuenta de dónde cometiste ese error y aprender de ello", explicó. "Creo que lo que me ayudará a cambiar, obviamente, es simplemente la madurez, escuchar a mi papá”.

Fundora, quien tiene raíces cubanas y mexicanas y comenzó a boxear a los 6 años, afirmó que sus actuaciones recientes reflejan lecciones acumuladas durante más de dos décadas en este deporte.

Hadribeaj (23-0-1, 8 nocauts) llega con récord invicto y la oportunidad de convertirse en el primer albanés en coronarse campeón mundial de boxeo.

El retador se ganó su condición de obligatorio tras derrotar en Alemania al entonces invicto Bakary Samaké, consolidándose como un aspirante legítimo.

Hadribeaj recordó que conoció a Fundora hace tres años y que le pidió una fotografía al campeón, mucho antes de imaginar que podrían compartir el ring en una pelea por un título mundial.

Ahora, pese al respeto mutuo, Hadribeaj cree que tiene las herramientas para superar las considerables ventajas de estatura y alcance de Fundora.

“Para eso tenemos el campamento de entrenamiento", enfatizó. "Trabajamos mucho y, con mi equipo, creo que tenemos la clave. Si la clave no funciona, tengo otra clave en el bolsillo”.

Hadribeaj sostuvo que sus virtudes atléticas, velocidad y fuerza podrían ayudar a compensar las ventajas físicas del campeón.

“Él es alto. Yo soy bajo. Veo distintas ventajas de mi lado", aseguró. "No veo una desventaja con Fundora”.

Fundora reconoció la determinación del retador, pero dijo que ha enfrentado a oponentes con una motivación similar a lo largo de su carrera.

“Veo a un peleador invicto. Veo a un peleador hambriento", reconoció. "Estamos en las grandes ligas del boxeo y estamos aquí para demostrar otra vez por qué seguiremos reinando”.

La cartelera del sábado también incluye a Brandon Figueroa, campeón pluma de la AMB. El mexicano (27-2-1, 20 nocauts) defenderá su título ante el excampeón mundial Tomoki Kameda (42-5, 23 nocauts).

Figueroa, quien recuperó el campeonato al noquear en el 12º asalto a Nick Ball en febrero, dijo que no tiene intención de volver a cederlo.

“Lo perdí antes, lo recuperé, y no planeo perderlo otra vez", advirtió. "Daré lo mejor de mí cada vez que pelee”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes