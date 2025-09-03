El 40º jonrón y la 100ª impulsada de Caminero ayudan a Rays a vencer 6-5 a Marineros

El dominicano Junior Caminero conectó su 40mo cuadrangular e impulsó cuatro carreras para llegar a 100, en un duelo en que los Rays de Tampa Bay se mantuvieron firmes para vencer el martes a Cal Raleigh y a los Marineros de Seattle por 6-5.

Raleigh conectó su 51er jonrón, extendiendo su récord de Grandes Ligas de más vuelacercas por parte de un receptor. Sin embargo, bateó un elevado con dos hombres en base para terminar el juego contra Garrett Cleavinger, quien obtuvo su segundo salvamento.

Caminero, quien cumplió 22 años en julio, pegó un sencillo impulsor en la primera entrada, se fue profundo en la sexta contra Bryan Woo para empatar el juego a 3, y llegó a las 100 remolcadas con un doble de dos carreras en la séptima ante Gabe Speier (2-2) que puso el encuentro 6-4.

Se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar al menos 40 jonrones en una temporada con 21 años o menos, uniéndose a Mel Ott, Eddie Mathews y al venezolano Ronald Acuña Jr.

Los Rays han ganado cinco duelos seguidos para volver a .500 con un récord de 69-69.

El dominicano Julio Rodríguez bateó un cuadrangular inmediatamente después de Raleigh en la cuarta entrada, y el también quisqueyano Jorge Polanco agregó un jonrón con dos outs en ese capítulo, todo contra Drew Rasmussen, quien permitió solo tres jonrones en agosto.

Kevin Kelly (1-3) lanzó un inning y un tercio de relevo sin permitir carreras.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Rodríguez de 4-1 con una anotda y una empujada, Polanco de 2-2 con dos anotadas y una remolcada. El venezolano Eugenio Suárez de 4-1 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 2-1 con dos anotadas. Los dominicanos Caminero de 4-3 con una anotada y cuatro empujadas, Christopher MOrel de 1-0.