Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Freddy Peralta lanza 6 entradas en blanco y lidera las mayores con 16 triunfos

Ian Harrison
Viernes, 29 de agosto de 2025 23:34 EDT
CERVECEROS-AZULEJOS
CERVECEROS-AZULEJOS (AP)

El dominicano Freddy Peralta lanzó seis entradas sin permitir carreras para llegar a 16 triunfos, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y los Cerveceros de Milwaukee doblegaron el viernes 7-2 a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Andruw Monasterio conectó un jonrón en solitario en el primer encuentro de una serie entre los mejores equipos de las ligas Nacional y Americana.

Peralta (16-5) permitió un hit, un doble del mexicano Alejandro Kirk cuando había dos outs de la segunda entrada. Ponchó a ocho y dio una base por bolas.

El derecho tuvo un récord de 4-0 con una efectividad de 0.32 en cinco aperturas durante agosto.

Andrew Vaughn totalizó tres hits e impulsó dos carreras por los Cerveceros, que tienen un récord de 20-8 en agosto con dos juegos restantes este mes.

Relacionados

En su segunda apertura para los Azulejos, Shane Bieber (1-1) permitió dos carreras y cinco hits en cinco innings y un tercio. No dio bases por bolas y ponchó a seis.

Monasterio conectó un jonrón contra Bieber para comenzar la sexta entrada, su cuarto garrotazo de cuatro esquinas. Brice Turang pegó un sencillo y el venezolano William Contreras fue retirado con un globo antes de que Brendon Little enfrentara a Christian Yelich, quien recibió una base por bolas.

Vaughn siguió con un sencillo impulsor y Little salió después de ponchar a Sal Frelick.

Caleb Durbin recibió a Louis Varland con un sencillo impulsor e Isaac Collins culminó la entrada de cinco carreras con un doble de dos anotaciones.

Por los Cerveceros, los venezolanos Contreras de 5-1 con una anotada, Monasterio de 4-1 con una anotada y una producida.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-0. El mexicano Kirk de 3-1. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in