Franz Wagner luce gran puntería y guía a Magic a victoria 133-121 sobre Knicks

Franz Wagner anotó 37 puntos, Desmond Bane sumó 27, y el Magic de Orlando venció el sábado 133-121 a los Knicks de Nueva York, con lo que logró su sexta victoria en sus últimos siete partidos.

Wagner anotó siete de sus 37 puntos, la cifra más alta de la temporada, durante una racha de 13-0 en el cuarto periodo, que ayudó al Magic a alejarse en el marcador para obtener su segunda victoria en 11 días sobre los Knicks.

Bane y Jalen Suggs, con 26 puntos, también alcanzaron sus máximos números de la temporada.

El triple de Bane al final del tercer cuarto rompió un empate 93-93 y puso a Orlando al frente de manera definitiva.

Anthony Black salió del banquillo con 11 puntos, cuatro asistencias y tres robos por Orlando.

Jalen Brunson contabilizó 33 puntos y 11 asistencias por los Knicks. El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 24 puntos y ocho rebotes, mientras que Mikal Bridges anotó 18 tantos.

