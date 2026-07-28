Francisco Lindor pega 2 jonrones e impulsa 6 en paliza 14-3 de Mets a Bravos

El boricua Francisco Lindor bateó dos jonrones y un triple que pegó en la parte superior de la barda, e impulsó seis carreras mientras los Mets de Nueva York se despegaron para vencer 14-3 a los Bravos de Atlanta la noche del lunes.

Marcus Semien conectó un largo cuadrangular de dos carreras que rompió un empate 3-3 en la sexta entrada. Tyrone Taylor prolongó su gran racha con el bate con un batazo con dos a bordo en la séptima, mientras los Mets, últimos en la tabla (45-62), igualaron su máximo de la temporada con 19 imparables y apalearon a un rival en primer lugar por segundo día consecutivo.

Taylor y Semien conectaron cada uno un jonrón de tres carreras el domingo, cuando Nueva York venció 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Lindor, Semien, Taylor, Bo Bichette y el novato A.J. Ewing sumaron tres hits cada uno, mientras los Mets, sin el toletero lesionado Juan Soto, anotaron cifras de dos dígitos por décima vez esta temporada.

El abridor novato Zac Thornton (2-1) permitió tres carreras y seis hits en 6 1/3 entradas. El zurdo ponchó a cinco y dio una base por bolas en su quinta aparición en las Grandes Ligas.

Lindor conectó un triple impulsor que pegó en la parte superior de la barda del jardín derecho y un jonrón de dos carreras hacia el izquierdo en sus primeros dos turnos al bate contra el abridor de Atlanta, Martín Pérez. Luego, el estelar campocorto le dio a los Mets sus últimas tres carreras con un enorme batazo a las gradas del jardín izquierdo ante el relevista Connor Thomas (0-1), para coronar una octava entrada de cinco carreras.

Fue el 23er juego de múltiples jonrones en la carrera de Lindor y el primero desde el 15 de agosto del año pasado contra Seattle. El bateador ambidiestro produjo seis carreras impulsadas por cuarta vez y la primera desde el 14 de abril de 2023. Fue la primera vez que conecta dos jonrones y un triple en un mismo juego.

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